СМИ: Коллекторы обстреляли отца с ребенком в Подмосковье, требуя вернуть долг

Полиция проверяет сообщения о коллекторах, которые якобы обстреляли из пневматического оружия отца с ребенком в подмосковном Красногорске. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Поступило сообщение, что неизвестные причинили телесные повреждения мужчине с ребенком. Предварительно, это были коллекторы, стрелявшие из пневматического пистолета», – заявили в МВД.

Сам инцидент, по информации в СМИ, произошел 23 августа: жителя Красногорска и его девятилетнюю дочь якобы встретили двое мужчин, которые представились сотрудниками банка. Они выстрелили несколько раз в мужчину и ребенка из пневматического пистолета, у пострадавших ранения ног.