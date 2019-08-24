Актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию. Все концерты отменяются

Актер, музыкант, основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов был госпитализирован в реанимацию с инфарктом. Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.

«Все ближайшие концерты Пётра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра», – говорится в сообщении.

Жена Мамонова Ольга подтвердила эту информацию «Открытым медиа».

«Он в Первой градской больнице, в реанимации. Это произошло вот сейчас ночью. Еле из деревни выехали, приехали в Москву и тут вызвали скорую, чтобы попасть в хорошую больницу. Инфаркт миокарда, врачи все возможное делают», — рассказала она.

Петр Мамонов родился в 1951 году в Москве. В начале восьмидесятых основал рок-группу «Звуки Му». Первое публичное выступление на сцене состоялось в 1984 году. Популярность пришла во второй половине 80-х годов прошлого века. В начале 1990-х стартовала актерская карьера Мамонова — в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз» он сыграл саксофониста-алкоголика. Также играл в театральных постановках, ставил моноспектакли. В 2000-е годы самыми заметными фильмами Мамонова стали «Пыль», «Остров» и «Царь».