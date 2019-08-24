Вчерашний школьник с Алтая сбежал от ареста в армию. Военнослужащего нашли в Петербурге

Камуфляж и безликая причёска не помогли обвиняемому по наркотической статье скрыться в Петербурге. Объявленного в федеральный розыск настигла полиция.

Как стало известно «Фонтанке» 24 августа, накануне полицейские у 2-го дома на Старопетергофском проспекте задержали военнослужащего из части в посёлке Каменка.

18-летний уроженец Алтайского края известен в родном регионе как обвиняемый по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Он избежал ареста и был объявлен в федеральный розыск.

По-видимому, юноша решил скрыться за камуфляжем российской армии, но был задержан.

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«Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции УМВД России по Адмиралтейскому району. Инициатору розыска сообщено», — отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.