Дональд Трамп наговорил на несколько миллиардов. Высказывания президента США об отношениях с Китаем ударили по благосостоянию богатейших жителей США

После падения фондовых индексов в пятницу убытки понесли американские миллиардеры, в том числе главный богач планеты Джефф Безос. Биржи отреагировали на словоохотливость президента Соединенных Штатов.

Как сообщает NYT, биржевые индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite в пятницу потеряли от 2,4% до 3%. В результате убытки понесли такие люди, как Джефф Безос и Билл Гейтс. Лидер рейтинга Forbes Безос, по данным издания, потерял порядка $3,2 млрд (2,87%) . Около миллиарда потеряла его бывшая супруга Маккензи, которая в свое время отсудила у него часть акций Amazon. Судя по рейтингу, на $1,3 млрд обеднел Билл Гейтс, на $1,5 млрд – Марк Цукерберг, на $1,4 млрд – Уоррен Баффет. Всего первая десятка рейтинга потеряла более $13 млрд.

Падение бирж вызвало ряд заявлений президента США Дональда Трампа. Накануне в Twitter он назвал главными врагами США главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и председателя КНР Си Цзиньпина, а также призвал американский бизнес не иметь дело с Китаем. Кроме того, он сообщил, что с 1 сентября Штаты введут пошлины на товары из Китая в 15% вместо 10%, а с 1 октября – в 30% вместо 25%. Это является ответной мерой на повышение Китаем сборов с американских товаров на общую сумму $75 млрд.

14 августа 10 богатейших людей мира потеряли почти $18 млрд. Это был худший день на биржах с начала года – американские индексы упали на 3% из-за опасения рецессии на мировом рынке. Уровень доходности 10-летних облигаций Минфина США опустился ниже доходности двухлетних облигаций, а в последний раз подобное происходило в 2007 году, перед мировым кризисом.