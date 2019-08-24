ДТП с автобусом под Волгоградом унесло жизни пяти человек. Погибли двое детей

В результате столкновения легковушки с автобусом в Волгоградской области погибли пятеро человек. Об этом 24 августа пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

В региональном комитете здравоохранения рассказали изданию, что двое человек — женшина и ребенок — скончались в больнице. Ранее в местном ГИБДД сообщали, что на месте погибли трое человек.

По предварительной информации, утром 24 августа легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области и врезался в рейсовый автобус из Жирновска в Москву. На месте погибли водитель и двое пассажиров легковушки — в том числе, 10-летний ребенок. Женщина и 12-летний ребенок были госпитализированы и умерли в больнице.