У петербуржца в квартире нашли 37 кг товара и 30 тысяч евро. Полиция разбирается с наркооптовиками

Оптовый наркотический бизнес накрыли сотрудники полиции в Петербурге. В квартирах у «бизнесменов» нашли залежи запрещёнки и валюты.

Как стало известно «Фонтанке» 24 августа, двумя днями ранее сотрудники полиции задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков троих приятелей.

32-летнего петербуржца, ранее судимого по «наркотической статье», следствие считает лидером группы. У него изъяли 20 тысяч евро от продажи дури. В квартире на улице Катерников мужчина организовал склад, там нашли 37 килограммов растительного наркотика, 170 граммов психотропов и ещё три килограмма различных веществ. В бухгалтерии склада хранились 10 тысяч евро, 202 тысячи рублей и 840 американских долларов.

Роль оптового сбытчика исполнял 30-летний напарник. У него изъяли 14 килограммов того же растительного наркотика, нашёлся у него и более элитарный товар. Вес изъятого белого порошка составил 150 граммов.

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Третий напарник имел официальную должность кладовщика, трудился в магазине автозапчастей на улице Солдата Корзуна. На месте его работы были припрятаны около пяти килограммов растительного наркотика и 643 грамма психотропа. О себе горожанин в социальной сети сообщил, что он добрый скромняга. «Силен не тот, кто поднялся! А тот, кто упал и сумел подняться!» — пишет он.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере.