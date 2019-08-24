«Я это не возьму, выкину. Умоляю, пропустите!» После того, как на рейс «Победы» не пустили пассажира, Роспотребнадзор возбудил дело

Столичное управление Роспотребнадзора возбудило административное дело в отношении авиакомпании «Победа». Причина — недопуск пассажира на рейс из-за слишком объемной ручной клади.

Как сообщает ведомство 24 августа, поводом стал инцидент, произошедший 21 августа во «Внуково». Тогда авиакомпания «Победа» отказала в перевозке женщине, которая летела в Чебоксары. По предварительной информации, причиной отказа стало превышение габаритов ручной клади, предусмотренных правилами авиакомпании — 36х30х20 см. Видео происшествия появилось в Интернете: на нем женщина, уже готовая выложить часть своих вещей, умоляет пустить ее на борт, но посадка к тому времени закрыта. «Я это не возьму, выкину. Умоляю, пропустите!» – говорит несостоявшаяся пассажирка, но ей это не помогает.

«В рамках административного расследования… будет дана оценка обстоятельств своевременного доведения до потребителя информации о норме провоза ручной клади, включая провоз дополнительных вещей, за провоз которых авиаперевозчик не вправе взымать дополнительную плату, – сообщает Роспотребназдор. – Обязанность авиаперевозчика своевременно доводить до потребителя информацию предусмотрена общими положениями статьи 10 Закона РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Злоупотребление авиаперевозчиком незнанием потребителем своих прав является недопустимой практикой, уточняет ведомство, а нарушение права на получение необходимой и достоверной информации наказывается штрафом. Кроме того, пассажир в этом случае вправе рассчитывать на возмещение всех понесенных убытков и компенсацию морального вреда.

Напомним, вечером 17 августа самолёт авиакомпании «Победа» по техническим причинам не смог вылететь из Петербурга в Москву. Порядка 130 пассажиров уже посадили в автобусы, однако затем вернули в терминал. Часть из них потребовали возврата денег за билеты.