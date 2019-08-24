Умер переводчик фильмов Юрий Живов. Его голосом говорили герои «Зеленой мили», «Челюстей» и «Джуманджи»

Авторский переводчик фильмов Юрий Живов скончался на 62-м году жизни в Москве. Об этом его двоюродный брат Андрей сообщил 24 августа телеканалу 360.

Причиной смерти стало заболевание почек, уточнил он. «Завтра (25 августа — прим. ред.) похороны. Прощание пройдет в морге Хованского кладбища», — рассказал Андрей Живов.

Юрий Живов начинал карьеру переводчика в организации при ООН, авторским переводом фильмов с английского и немецкого он занимался с 1987 года. В девяностые выполнял заказы для различных студий, фильмы в его озвучке выходили в основном на видеокассетах.

Среди переведенных им картин — «Зеленая миля», «Парк Юрского периода», «Челюсти», кинотрилогия о Джейсоне Борне, «Основной инстинкт», «Крокодил Данди», «Джуманджи», «Ромео и Джульетта» и многие другие. Всего Живов озвучил более 1,3 тыс. фильмов.