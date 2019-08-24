В Петербурге будет не холодно, но местами сыро. К воскресенью обещают улучшение погоды

В Петербурге 24 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдет кратковременный дождь.

Как сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем будет дуть западный и северо-западный ветер – умеренный, но с порывами до сильного. Сейчас скорость ветра составляет 3-10 м/с. Температура воздуха – 18-20 градусов, давление в течение дня будет повышаться.

Накануне МЧС предупредило об усилении юго-западного ветра до 17 м/c при сохранении теплой погоды. Ослабнуть ветер должен к воскресенью, когда потеплеет до 22 градусов.