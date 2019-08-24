Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП под Калугой с участием бетономешалки

ДТП на автодороге Мстихино-Калуга унесло жизни пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла около 10.15 24 августа. По предварительной информации, водитель бетономешалки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Киа Спортейдж». «В результате ДТП погибли 5 человек, которые находились в легковом автомобиле: трое взрослых и двое несовершеннолетних детей», – говорится в сообщении МВД. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.