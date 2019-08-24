В Парголово налётчики прервали квартирные посиделки. Вечер завершился связыванием и пакетом на голове

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о разбое после налёта на квартиру в Выборгском районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 24 августа.

По данным «Фонтанки», двое в масках появились в парадной первого корпуса 16-го дома на улице Фёдора Абрамова вечером 22 августа. Дверь им открыла знакомая хозяев по имени Лина. Парочка с ножом ворвалась внутрь, их интересовал 28-летний обитатель квартиры. Мужчину связали пластиковыми хомутами, на голову ему одели полиэтиленовый пакет, а затем опустошили карманы. С выручкой в 35 тысяч рублей незнакомцы сбежали.

Пострадавший с ушибами мягких тканей головы, в удовлетворительном состоянии обратился в больницу, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой.