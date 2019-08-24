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«Мониторит ситуацию на борту». В Роскосмосе рассказали, что у робота Фёдора все в порядке, несмотря на угрозу затопления
Робот Фёдор, который не смог утром 24 августа добраться до МКС, «чувствует себя хорошо». Об этом в своем Facebook сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко.
«Повторная стыковка утром в понедельник 26-го. Скайбот чувствует себя хорошо, мониторит ситуацию на борту», – пишет Устименко.
Напомним, ранее сообщалось, что причиной проблем стали нарушения в работе системы автоматической стыковки «Курс» на МКС. Эксперты говорят, что в случае неудачи повторной стыковки, корабль «Союз» с Фёдором на борту может быть затоплен.
Напомним, стыковка должна была пройти рано утром 24 августа, однако в итоге ее перенесли на ночь с воскресенья на понедельник.
Справка:
Робот Фёдор для полета в космос был создан три года назад. Над ним работал столичный Фонд перспективных исследований совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С.П. Королёва. Собирали андроид в Петербурге, в ИТМО. Фёдор – первый человекообразный российский робот. Он умеет садиться на шпагат, стрелять с двух рук и выполнять технические задания.