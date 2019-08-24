Баллистические ракеты ударили по целям в Архангельской области и на Камчатке. Минобороны провело испытания «Синевы» и «Булавы»

Баллистические ракеты «Синева» и «Булава» успешно поразили цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке. Запускали их с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».

«24 августа в соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования "Синева" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Тула" и "Булава" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Юрий Долгорукий"», – сообщает Минобороны РФ.

Ракеты были выпущены из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря.

«Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах «Чижа» в Архангельской области и «Кура» на полуострове Камчатка, – уточнили в ведомстве. – В ходе пусков подтверждены заданные технические характеристики баллистических ракет подводных лодок и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов».

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Напомним, ракетный комплекс «Булава» был официально принят на вооружение Военно-морского флота России около года назад. Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения.

«Синева» является межконтинентальной многоступенчатой ракетой с разделяющейся головной частью. На учениях в 2008 году она поставила рекорд дальности полета для баллистических ракет — более 11 тыс. км.