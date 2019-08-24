Сердце бьется ровно: 12-летней Алисе из Петербурга, захлебнувшейся в турецком отеле, стало лучше

Мать 12-летней Алисы, которая захлебнулась в бассейне отеля в турецком Бодруме почти неделю назад, рассказала, что её дочери становится лучше.

«Сердечко бьется ровно, давление нормализуется. Отменили два препарата из четырех», – сообщила она «Фонтанке» 24 августа.

Накануне петербургские врачи пробились в палату к девочке и изменили методику лечения. А владелец и директор отеля Sunhill были задержаны. Хотя сразу после ЧП менеджер отеля обвинял родителей в невнимательности к ребенку.