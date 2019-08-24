В центре Петербурга «Мерседес» устроил утренний заплыв. Его подвела зимняя резина

Автомобиль вылавливали из воды в Адмиралтейском районе Петербурга с утра 24 августа. Капитан тонущего «корабля» сумел покинуть борт самостоятельно.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, в 8:35 старенький «Мерседес» при повороте налево вырвался за ограждение Ново-Адмиралтейского канала и упал в воду. 35-летний водитель смог сам выбраться из тонущего транспорта.

По предварительной версии, автомобиль двигался по мокрой дороге. «Возможной причиной ДТП могло послужить использование зимней резины», — добавили в ведомстве.