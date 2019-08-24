10 тысяч судебных решений в Дании придется пересмотреть из-за ошибок в отслеживании телефонов. В качестве доказательств использовали данные операторов

Прокуратура Дании приостановит использование данных сотовых телефонов в уголовных делах на два месяца. Ошибка могла закрасться более чем в 10 тысяч решений.

Как сообщает 24 августа The New York Times, были обнаружены две ошибки. Одна относится к системе, которая преобразует необработанные данные телефонных компаний в доказательства: выяснилось, что она пропускала часть данных, из-за чего терялась детализация местонахождения мобильного телефона. Этот недостаток устранили в марте 2019 года. Вторая проблема связана с отслеживанием с помощью мобильного телефона – из-за сбоя его привязывали к неправильным вышкам; это означает, что, в теории, система могла ошибочно указывать на присутствие того или иного человека на месте преступления.

По данным полиции, изъяны расследования касались 10,7 тысячи дел, датированных 2012 годом, но пока неясно, были ли ошибочные данные решающими при вынесении приговоров. Создана специальная группа для контроля за пересмотром дел, которые могли быть затронуты этой проблемой. Первыми в очереди станут дела, находящиеся в суде, а также те приговоры, по которым люди сейчас находятся в заключении. «Это нарушает наше доверие к правовой системе», – цитирует NYT министра юстиции страны Ника Хеккерупа.