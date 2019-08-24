«Ранее не встречавшиеся колебания» помешали роботу Фёдору добраться до МКС. Если сорвется повторная стыковка, его могут затопить

Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев подтвердил, что стыковка корабля «Союз» с петербургским роботом Фёдором на борту с МКС сорвалась из-за проблем на станции. Как передает 24 августа RT, он заявил, что причиной стали «ранее не встречавшиеся колебания». Следующую попытку после замены и проверки радиоаппаратуры на станции предпримут утром 26 августа, как и сообщало ранее NASA.

При этом эксперт космической отрасли Иван Моисеев заявил «Интерфаксу», что в случае срыва нескольких попыток стыковки может быть принято решение о затоплении корабля вместе с роботом. По его словам, у «Союза» есть примерно неделя, пока не будет израсходован ресурс двигателей.

«Корабль рассчитан на долгое время работы, около года, в составе МКС. Вне станции ресурса двигателя и топлива хватит, наверное, где-то на неделю. Все зависит от того насколько активно он будет маневрировать. Если будет активно делать попытки пристыковаться, топливо израсходуется быстро», – рассказал агентству Моисеев.

Источник в космической отрасли подтвердил «Интерфаксу» эту информацию.

Напомним, стыковка должна была пройти рано утром 24 августа, однако в итоге ее перенесли на ночь с воскресенья на понедельник.