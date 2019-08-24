«Посещает на досуге святые места». В Петербурге по подозрению в педофилии задержали участника шоу «Давай поженимся»

В Петербурге по подозрению в недетском общении с девочками задержан участник популярного шоу. Мужчина не смог реализовать себя во взрослой любви.

Как стало известно «Фонтанке» 24 августа, накануне на проспекте Косыгина полиция задержала 42-летнего горожанина. Ранее на него пожаловалась 33-летняя соседка. Женщина рассказала о взрослом общении мужчины с её семилетней дочерью в квартире на проспекте Маршака. Также к сексуальным играм, по версии следствия, привлекли ещё одну девочку 11-ти лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Задержанный, видимо безуспешно, пытался наладить свою личную жизнь, в поисках возлюбленной принимал участие в программе «Давай поженимся». В передаче петербуржец представлен как владелец небольшого отеля. Данные СПАРК эту информацию не подтверждают. Также рассказывается, что на досуге предприниматель посещает святые места и тренинги по развитию бизнеса.

«Было трудное детство, на мой взгляд, меня не любили. Это сформировало заниженную самооценку. Это в дальнейшем влияло на отношения с девушками», — рассказывал о себе герой передачи.