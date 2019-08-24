На границе России и Финляндии копятся очереди. Дольше всего автомобилистам ждать придется в Брусничном

По данным онлайн-сервиса «На границе.ру», с утра 24 августа наибольшие очереди наблюдаются на автомобильном пункте пропуска в Брусничном. На 8 часов очередь составляла более 180 машин, время ожидания – 2 часа 20 минут.

Почти столько же по времени надо было провести в Светогорске, хотя машин там было всего 100. Торфяновка с 57 машинами давала водителям отдохнуть немногим более часа.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о новых правилах оформления финской визы, которые вступают в силу с 1 сентября и отменяют упрощенный порядок для жителей Петербурга и Москвы. Из-за этого количество заявлений на финский шенген выросло на 30%.