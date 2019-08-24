$56 млн для Черной вдовы. Названы самые высокооплачиваемые актрисы за прошедший год

Больше всех из актрис за последний год заработала Скарлетт Йоханссон, сыгравшая во франшизе Marvel о «Мстителях» персонажа Черную Вдову. Всего первая десятка рейтинга обогатилась более чем на $300 млн.

Как сообщил накануне Forbes, с июня 2018-го по июнь 2019 года Йоханссон заработала $56 млн, почти две трети этой суммы она получила как раз за роль в заключительной части франшизы «Мстители. Конец игры». Актриса уже во второй раз подряд возглавляет рейтинг, причем сумма ее доходов увеличивается – год назад ей досталось 40 млн.

На втором месте с $44 млн – телеактриса София Вергара. Главный источник ее заработка – участие в сериалах, среди которых самый известный – «Американская семейка». Замыкает тройку Риз Уизерспун, которая получила $35 млн, в 2018 году она снялась в ленте «Излом времени». На один миллион отстала от нее Николь Кидман, а на 5-м месте Дженнифер Энистон с $25 млн.

Кроме того, в ТОП-10 вошли Кейли Куоко, известная по «Теории Большого Взрыва», Элизабет Мосс («Прерванная жизнь» и «Безумцы»), Марго Робби, Шарлиз Терон и Эллен Помпео («Поймай меня, если сможешь»). Общий доход первой десятки составил $314 млн.

Ранее в аналогичном рейтинге самых высокооплачиваемых актеров оказались сразу несколько участников «Мстителей» (Роберт Дауни-мл., Крис Хемсворт, Пол Радд и Брэдли Купер), однако первое место занял снявшийся в «Джуманджи» Дуэйн «Скала» Джонсон с $89,4 млн.