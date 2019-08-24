Технологии
NASA объяснило, почему робот Фёдор не долетел до МКС
Космический корабль «Союз» с роботом Фёдором на борту не смог пристыковаться к МКС из-за проблем на самой станции. Об этом заявил диктор во время трансляции, которая велась 24 августа на сайте NASA.
По его словам, проблемы возникли с усилителем системы автоматической стыковки «Курс». На борту самого «Союза» все в порядке, уточнил диктор.
Напомним, стыковка должна была пройти рано утром 24 августа, однако в итоге ее перенесли на ночь с воскресенья на понедельник.
Справка:
Робот Фёдор для полета в космос был создан три года назад. Над ним работал столичный Фонд перспективных исследований совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С.П. Королёва. Собирали андроид в Петербурге, в ИТМО. Фёдор – первый человекообразный российский робот. Он умеет садиться на шпагат, стрелять с двух рук и выполнять технические задания.