NASA объяснило, почему робот Фёдор не долетел до МКС

Космический корабль «Союз» с роботом Фёдором на борту не смог пристыковаться к МКС из-за проблем на самой станции. Об этом заявил диктор во время трансляции, которая велась 24 августа на сайте NASA.

По его словам, проблемы возникли с усилителем системы автоматической стыковки «Курс». На борту самого «Союза» все в порядке, уточнил диктор.

Напомним, стыковка должна была пройти рано утром 24 августа, однако в итоге ее перенесли на ночь с воскресенья на понедельник.