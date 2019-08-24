МЧС выпиливает пассажирку из машины после встречи с деревом под Петербургом. Водитель погиб

Смертельная авария произошла в Выборгском районе Ленобласти утром 24 августа. Легковушка не вписалась в поворот и ушла в дерево.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около восьми утра на 19 км а/д «Рощино-Цвелодубово» водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением при повороте направо, машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

По данным группы «Дорожный инспектор», управлял транспортом 29-летний уроженец Новгородской области. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Его стаж вождения два года.

24-летняя пассажирка находится в крайне тяжёлом состоянии. Сотрудники МЧС извлекают её из покорёженного автомобиля.