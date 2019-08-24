Оторвавшаяся крышка пикапа унесла две жизни. В больнице скончалась ещё одна пострадавшая в аварии на КАД

Медикам не удалось спасти жизнь пассажирке БВМ, получившей серьёзные травмы в аварии на КАД в Кронштадтском районе Петербурга. 88-летняя пострадавшая скончалась в больнице. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти 24 августа.

Накануне вечером на 5 км внешнего кольца КАД с пикапа Mitsubishi L200 сорвало крышку багажника. БМВ попытался увернуться от летящей преграды и угодил в грузовик. 90-летний пассажир скончался на месте. Управляла БМВ 49-летняя женщина, её госпитализировали с травмами средней тяжести. Также пострадала 9-летняя девочка, врачи оценили вред её здоровью как лёгкий.