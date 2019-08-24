«153 метра до цели». Робот Фёдор из Петербурга не добрался до МКС

Стыковку космического корабля «Союз МС-14» с роботом Фёдором на борту отложили на ночь с воскресенья на понедельник. Об этом РИА Новости сообщили в Центре управления полетами.

Стыковка должна была пройти в автоматическом режиме в 8.30 24 августа. Однако в этот момент корабль находился еще в 96 метрах от станции и ближе подойти так и не смог. Системе автоматической стыковки не удалось стабилизировать корабль. В итоге его отвели на безопасное расстояние. Напомним, на борту находится человекоподобный робот Фёдор, который ведет свой Twitter. Последнее сообщение в нем: «Хорошо наблюдаю станцию. 153 метра до цели».

Хорошо наблюдаю станцию. 153 метра до цели pic.twitter.com/UoMjzrAsYw — FEDOR (@FEDOR37516789) August 24, 2019

Робот для полета в космос был создан три года назад. Над ним работал столичный Фонд перспективных исследований совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С.П. Королёва. Собирали андроид в Петербурге, в ИТМО. Фёдор – первый человекообразный российский робот. Он умеет садиться на шпагат, стрелять с двух рук и выполнять технические задания.