Маленькая Аси ждёт помощи

Аси родилась с тяжёлым пороком развития позвоночника и спинного мозга. Врачи ничего хорошего не обещали, но родители боролись за свою дочь. За два года много удалось добиться. Сейчас девочке нужна сложная операция. Петербургские медики дают благоприятные прогнозы, однако для Аси лечение платное.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Аси Асланян, 2 года.

Врожденный порок развития позвоночника и спинного мозга.

Спасёт операция. Не хватает 848 620 руб.

«Дочь родилась с тяжелым пороком развития: позвоночник у неё был в форме буквы S, а спинной мозг разделяла на две части перегородка, так называемый костный шип. Врачи не давали благоприятных прогнозов, говорили, что Аси никогда не сможет ходить. Но я не сдавалась и сразу же начала искать клинику, где помогут моей дочке.

В десять месяцев Аси сделали операцию на позвоночнике – удалили костный шип. Лечение прошло успешно, дочка научилась сидеть, а потом и самостоятельно ходить. Теперь предстоит решить проблему с искривлением позвоночника: у Аси справа вырос реберный горб, а левая часть грудной клетки смещена и недоразвита, внутренние органы сдавливаются, дочке трудно дышать, она страдает от сильной боли.

Помочь Аси готовы хирурги в медицинском Центре имени Г.А. Альбрехта. Дочке установят на позвоночнике специальную «растущую» конструкцию, которая сможет удерживать грудную клетку в правильном положении. Но операция для нас будет платной, так как у нас еще нет российского гражданства – только вид на жительство, хотя мы приехали из Армении в Санкт-Петербург более десяти лет назад, здесь живем и работаем. Нам не по силам собрать нужную сумму. Прошу, помогите!» Анаит Мкртчян, Санкт-Петербург.

Заведующий вторым детским травматолого-ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта Андрей Першин (Санкт-Петербург):

«У девочки врожденный сколиоз грудопоясничного отдела, образовавшийся на фоне аномального развития позвонков и ребер. Ребенку требуется срочное оперативное вмешательство: имплантация на позвоночник металлоконструкции VEPTR с целью коррекции деформации грудной клетки. Прогноз благоприятный».

Контакты для оказания помощи:

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.