Главе МВД Украины Авакову предложили стать вице-премьером

В новом правительстве Украины продолжат работать нынешний министр финансов Оксана Маркарова и действующий глава МВД Арсен Аваков. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в команде нового президента страны Владимира Зеленского.

По информации издания, Арсен Аваков получит должность вице-премьера и будет курировать весь силовой блок. Маркарова же, по словам собеседника издания, продолжит работать на своей текущей должности.

Кроме того, последние несколько дней обсуждается назначение Алексея Гончарука, который сейчас занимает должность главы офиса президента, премьер-министром.

Стоит отметить, что Аваков считается одним их ключевых министров правительства прошлого президента страны Петра Порошенко. Новый глава украинского государства Владимир Зеленский предпринял несколько попыток сместить главу МВД с поста, но успеха не добился.