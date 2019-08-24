Воевать, так воевать. Президент США ужесточил торговые санкции против Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 октября США введут пошлины не в 25%, а в 30% на товары из Китая стоимостью в $250 млрд.

...unfair Trading Relationship. China should not have put new Tariffs on 75 BILLION DOLLARS of United States product (politically motivated!). Starting on October 1st, the 250 BILLION DOLLARS of goods and products from China, currently being taxed at 25%, will be taxed at 30%... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 августа 2019 г.

Торговая война с КНР ведется президентом США Дональдом Трампом уже более года. Он планомерно повышает ввозные торговые пошлины на товары, произведённые в Поднебесной. Китай отвечает повышением пошлин на импорт товаров из Северной Америки, прежде всего, сельхозпродукции.