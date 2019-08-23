В США зафиксировали первый случай смерти от вейпа

Первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в штате Иллинойсе в США.

"Департаменту общественного здравоохранения штата Иллинойс стало известно о смерти человека, который недавно курил (электронную сигарету) и был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием", – говорится на сайте ведомства.

По информации департамента, за последнюю неделю в Иллинойсе удвоилось число госпитализаций с дыхательными проблемами людей, куривших электронные сигареты – в общей сложности 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет.

В сообщении не уточняется, стал ли этот случай первым вообще в США, но СМИ этого не исключают.

В понедельник американский Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) сообщил, что медицинские власти США расследуют случаи легочных заболеваний, связанных с курением электронных сигарет. Как говорится в заявлении, вспышка заболеваний коснулась, в основном, юношей и молодых людей. Специалисты CDC изучают возникшую проблему с департаментами здравоохранения штатов Висконсин, Иллинойс, Калифорния, Индиана и Миннесота. Еще ряд штатов обратился в ведомство по поводу возможных, но еще неподтвержденных случаев болезней, связанных с вейпингом.