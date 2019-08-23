Вместо Голунова на Московском проспекте полицейские заметили наркотики у лошади. Сержанты задержаны, лошадь на свободе

Следственный комитет Петербурга задержал двух полицейских Московского района. Им вменили взятку в крупном размере, хотя они признались лишь в пяти тысячах рублей. Глупость же ситуации в том, что после недавнего федерального скандала с журналистом Голуновым, которому, как известно, подкинули наркотики, этих сержантов подозревают практически в аналогичном. Здесь есть место и сюрреализму: им показалась подозрительной не только девушка, но и лошадь. Проблема же в том, что во время обыска в служебном помещении оперативниками УСБ были обнаружены наркотики.

По информации «Фонтанки», 23 августа Следственный комитет задержал двух сержантов патрульно-постовой службы УМВД по Московскому району. Обоим вменили статью 290 УК, причем часть пятую – «получение взятки в группе, с вымогательством, в крупном размере». Сама по себе и так себе новость для Петербурга, если бы «Фонтанка» не узнала подробности.

По данным нашего издания, два полицейских по время вечернего патрулирования встретили девушку, которая оказалась несовершеннолетней, а шла по Старообрядческой улице к конюшне, где работает. Полицейским все это показалось чрезвычайно подозрительным и они, остановив ее, задав ей вопросы про наркотики, бдительно заметили, что она нервничает.

Беседа и угрозы закончились тем, что ее повели в отдел полиции, пообещав рассказать родителям, мол – наркоманка. В результате, по словам девушки, а сегодня, и, по версии следствия, с нее потребовали 30 тысяч рублей. Правда, она отдала лишь пять тысяч.

Как она вышла из этой ситуации, отчего процессуальные действия начались через полгода после события, почему плачут и смеются в полиции и каково мнение самой лошади, читайте в нашем материале.