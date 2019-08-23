Под Петербургом водитель не заметил огромного лося. Бездыханный сохатый остался на дороге, машина ушла в кювет

Автомобиль сбил лося в Лужском районе Ленобласти 23 августа. Видео с места ДТП выложили в социальные сети очевидцы.

Авария произошла около 21.20 на трассе Петербург-Псков в районе деревни Сорочкино. На опубликованных кадрах запечатлён погибший сохатый. Животное внушительных размеров лежит на дороге. Автомобиль, сбивший зверя, улетел в кювет.

Автолюбители сообщают, что авария произошла на неосвещённом участке магистрали. Информация о пострадавших в отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти пока не поступала.