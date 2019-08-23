«Наркотики!» - воскликнули оба полицейских, увидев лошадь на Московском проспекте

Пара полицейских Петербурга буквально размазали «подвиг» столичных коллег в подбрасывании наркотиков. Нашим вменили вымогательство чуть ли не у лошади.

kropekk_pl/pixabay.com

«Фонтанка» предлагает редкий жанр – практически цитирование одного допроса. Потому как журналист бессилен найти более убедительный слог, чем это сделал сержант полиции. Он не очень-то и хотел, но ему пришлось, так как Следственный комитет Московского района вменил ему взятку. То же самое сделали и с его напарником. Эта пренеприятная история случилась еще зимой, а кульминация – сегодня, 23 августа. Назовем ее мило: «Как девушка с лошадью показалась сержантам чрезвычайно подозрительной».

С утра, 23 августа, в полиции Московского района никто не спал. Ладно, что туда заявились оперативники собственной безопасности и обыскали помещение взвода отдельной патрульно-постовой роты на Рыбинской улице, 7, не это лишило сна. Новость разлетелась и не от вида служебной собаки, которую злые гости из УСБ привели с собой на поводке. И даже не от того, что в помещении нашли странным мелким образом расфасованные наркотики. Плакало руководство и хохотал личный состав от лошади.

«Чувствую я себя хорошо и желаю давать показания», – начинает процессуальный эпос сержант полиции Мазуркевич. Далее он вынужден кратко описать свои функциональные обязанности: «… патрулирование с целью охраны общественного порядка». Не волнуйтесь, он и дальше не соврет.

«…В вечернее время мы с Романовским патрулировали участок местности вдоль Московского проспекта и улицы Старообрядческой … увидели ранее незнакомую девушку с лошадью, которая показалась нам подозрительной, в связи с чем было решено проверить ее документы. … На наш вопрос она ответила, что гуляет, пояснив, что работает в конюшне … Поскольку ее поведение показалось нам странным, я задал вопрос, находится ли она в состоянии наркотического опьянения. … На это она вызывающе ответила, что не находится в состоянии какого-либо опьянения. После этого, поскольку у нее были расширены зрачки глаз, а также она стала заметно нервничать, после того, как ей был задан вопрос про употребление наркотических средств, мы попросили ее проследовать с нами в 29 отдел полиции….».

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Автор просит прощения, что так подробно, но, по-моему, это прелестные откровения.

«… проследовать с нами в 29 отдел полиции, чтобы там получить направление на медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения. … Также мы сказали, что до ее родителей будет доведена информация о том, что она употребляет наркотические средства». Логика, согласитесь, наступательная.

«Далее мы втроем направились по улице Старообрядческой. Рюкзак ее был приоткрыт, поэтому мы попросили показать содержимое». Какая детальная аналогия с журналистом Голуновым. Правда, он был без лошади.

Все пошло не по столичному сценарию: «В рюкзаке находились какие-то овощи … По дороге она начала плакать и просить не вести ее в 29 отдел полиции. Между нами состоялся разговор, в ходе которого она сказала, что у нее есть только две тысячи рублей… мы по-прежнему направлялись в 29 отдел полиции. … В это время она стала обзванивать своих знакомых и просить перевести ей деньги. Поскольку мы с Романовским посовещались, а девушка была несовершеннолетней и очень просила, мы приняли решение не доставлять ее в отдел полиции. Она сказала, что готова отблагодарить нас и довести ее до банкомата … зашла в отделение «Сбербанка» по адресу Московский, 172, после чего вернулась с денежными средствами в размере пяти тысяч рублей …». Это еще не все.

По данным «Фонтанки», девушка рассказала чуть по-другому: ей угрожали, что в рюкзаке у нее найдут наркотики, а за это требовали 30 тысяч рублей.

«Далее она попросила отвезти ее обратно на Старообрядческую к лошади… Мы отвезли».

«Фонтанка» проверила: конюшня на Старообрядческой есть. Там предлагают прокат карет, обучение верховой езде, фотоссесии с пони. "Лошадь на праздник, лошадь на день рождения, лошадь на свадьбу, белая лошадь" – рекламируются услуги на странице «ВКонтакте».

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Журналист умышлено держал интригу – пасущуюся в одиночестве лошадь. Действительно, что девушке было бы делать – не в «Сбербанк» же с лошадью заходить. Так из абсурда получился бы авангард.

К вечеру, 23 августа, оба полицейских задержаны Следственным комитетом. Но есть нюанс – событие в своем метафорическом смысле произошло еще 2 февраля этого года. И пожаловалась девушка тогда же. За истекшее время органы собирали видео с камер наблюдения возле банкомата и с самого банкомата, опрашивали подругу, которая перевела три тысячи рублей, вынимали банковские транзакции, возможно, беседовали с лошадью. Тщательно, только что-то все же по-черепашьи. С учетом того, что в служебном помещении, где также охраняют общественный порядок ньюсмейкеры, сегодня нашли расфасованную дурь, – есть вероятность, что девушка не одинока в своих встречах с копами на территории Московского района.

Журналист со многими поговорил в петербургской полиции. Большинство, как говорится, прикалывались. Кстати, вместе с автором текста. Лишь один из собеседников в ГУ МВД был зол: «Чё за скотство! Эти лошадники же нищие. Как можно у нищих забирать последнее?!»

Напоследок официальным тоном: по информации «Фонтанки», Следственным комитетом по Московскому району возбуждено уголовное дело по пунктам «а и б» части пятой, статьи 290 УК – «Получение взятки организованной группой с вымогательством в крупном размере». За признание полицейским пообещали домашний арест. Они честно подписали ответ на один из вопросов: «Денежные средства в размере 5 тысяч рублей, полученные от (здесь фио девушки), мы разделили поровну». Думаю, следователь сдержит слово.

Действующие лица и шоумены:

– наезднице Кристине16 лет, она из Петербурга;

– Анатолию Мазуркевичу 28 лет, петербуржец, в полиции пять лет;

– Вадиму Романовскому 33 года, родился в Мордовии, в органах более шести лет.

Особое мнение лошади «Фонтанке» неизвестно.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»