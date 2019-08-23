От самокатов до автобусов и роботов-зазывал. Toyota обеспечит транспортом Олимпиаду в Токио

Более 90 процентов транспорта, который станет обслуживать Олимпийские игры в Токио в 2020 году, будет электрическим. Причем он не ограничится традиционными автомобилями и автобусами – это будут также электросамокаты и гольф-кары для облегчения передвижения внутри стадионов и других олимпийских объектов.

Большинство этих транспортных средств специально разрабатывается компанией Toyota для обслуживания Олимпийских и Паралимпийских игр. Японская марка предоставит в общей сложности около 2700 разнообразных средств передвижения для Олимпиады. Среди них будут гибриды, автомобили на топливных элементах, подключаемые гибриды и чистые электрокары.

Кроме этого, отдельно специально для гостей создаются средства транспорта «последней мили». Это и электросамокаты, и так называемые APM (Accessible People Mover) – ближайший аналог «гольф-картов», предназначенный для перевозки на короткие расстояния и с малой скоростью, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Также гостей Токио буду обслуживать и полностью автономные беспилотные микроавтобусы, которые будут курсировать внутри Олимпийской деревни.

Судя по всему, Toyota сможет использовать Олимпиаду и для продвижения уже выпускающихся серийно электромобилей на топливных элементах Toyota Mirai (FCEV). Эта технология весьма популярна в Японии, но в других местах пока что не встречает энтузиазма, а Илон Маск прямо называет топливные элементы «дурацкими». Может быть, 500 автомобилей Mirai, которые компания предоставит для обслуживания игр, сумеют убедить некоторых скептиков в перспективности и такого транспорта.

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Помимо средств передвижения, Toyota готовит для Олимпиады и целую серию сервисных роботов-экскурсоводов, роботов-уборщиков и роботов-зазывал.