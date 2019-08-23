Управляемое Чубайсом "Роснано" отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка

В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании. В компании полугодовые результаты назвали ожидаемыми.

"Убыток сформирован, в основном, снижением справедливой стоимости по отдельным инвестпроектам, что объясняется, в первую очередь, внешним фактором – негативным влиянием курсовых разниц. Также существенное негативное влияние на финансовый результат продолжает оказывать высокий уровень расходов по обслуживанию внешнего долга, не характерный для фондов прямых и венчурных инвестиций", – сообщили в пресс-службе АО.

Финансовый результат "Роснано" от активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, показал отрицательную величину (-8,2 млрд рублей).

АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". "Роснано" содействует реализации госполитики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в проекты в области электроники, оптоэлектроники и телекоммуникаций, здравоохранения и биотехнологий, металлургии и металлообработки, энергетики, машино- и приборостроения, строительных и промышленных материалов, химии и нефтехимии.

Активами АО "Роснано" управляет ООО УК "Роснано", его правление возглавляет Анатолий Чубайс.