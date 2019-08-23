Volkswagen поменяет логотип. На такой же, но проще

Концерн Volkswagen объявил, что на предстоящем в середине сентября крупнейшем международном автосалоне во Франкфурте представит обновленный логотип и дизайн бренда. Одновременно с презентацией на автосалоне новый логотип будет водружен над штаб-квартирой компании в Вольфсбурге.

На Франкфуртском автосалоне концерн намерен «открыть новую эру Volkswagen», представив одновременно первый полностью электрический хэтчбек ID.3, новый логотип и новый дизайн бренда. Концепция дизайна под понятным девизом «New Volkswagen» («Новый Фольксваген») теперь должна отражать новое представление о бренде, как о «более молодежном, более цифровом и более современном». Она появилась в результате стратегической переориентации второго по величине мирового автопроизводителя на выпуск электрических, подключенных к интернету и экологически нейтральных продуктов.

«Международная конференция во Франкфурте станет ключевым моментом в стратегической переориентации бренда Volkswagen. Результаты нашей работы станут видны с ID.3 и новым дизайном бренда, – сказал Ральф Брандштеттер, главный операционный директор бренда легковых автомобилей Volkswagen. – Мы с нетерпением ждем возможности представить «новый Volkswagen» общественности».

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В отличие от распространенной практики, новый логотип бренда был создан командой Volkswagen Design and Marketing, а не заказан известным дизайнерским бюро. Он был разработан всего лишь за десять месяцев при участии почти всех отделов концерна.

Внедрение нового логотипа и нового «облика» компании начнется одновременно с сентябрьской презентацией. Сигналом к началу преобразований станет замена огромного логотипа на высотном здании штаб-квартиры Volkswagen в Вольфсбурге, однако сам переход займет как минимум несколько лет. По всему миру предстоит заменить около 70 000 логотипов, таким образом ребрендинг VW станет одной из крупнейших подобных операций в истории.

Новый логотип уже успел засветиться во время недавней рекламной кампании. Он представляет собой более упрощенное по сравнению с нынешним «трехмерным» знаком изображение букв V и W, вписанных в круг. Эти буквы стали чуть «легче» за счет более тонких линий, и сам логотип стал двухмерным и черно-белым (во всяком случае, таким он был показан в рекламе), в отличие от сегодняшнего серебристо-голубого.

Логотип Volkswagen уже не раз менялся на протяжении 80-летней истории марки. Первый был также черно-белым, при этом буквы были вписаны в стилизованную шестерню. Начиная с 1967 года, шильдик VW обретает привычное нам сочетание серебристых букв и голубого фона, а с 2000 года, в соотвествии с тогдашней дизайнерской модой на все скевоморфное, он стал «объемным».

Но теперь мода на «имитацию» физических объектов прошла, и знак Volkswagen опять будет двухмерным и, возможно, черно-белым.

Видео: Logo Evolution/YouTube