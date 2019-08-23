Для иностранцев с электронными визами откроют все пограничные пункты региона

Системы пропуска обладателей электронных виз планируется внедрить на девяти пограничных пунктах Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Такой список 23 августа представило Министерство транспорта РФ.

Указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным в середине июля, предусматривает выдачу иностранцам обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в электронной форме. Определение перечня пунктов пропуска, через которые обладатели виртуальных документов с 1 октября смогут въезжать в нашу страну, глава государства делегировал Правительству России.

Подготовленный транспортным ведомством список включает практически все работающие на территории региона пограничные посты. Так, со стороны Финляндии иностранцы смогут предъявить электронную визу в автомобильных пунктах пропуска «Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск». Внедрить специальную систему планируется в аэропорту «Пулково», на Морском вокзале, в Пассажирском порту Санкт-Петербурга («Морской фасад»), а также в порту Высоцка. Кроме того, воспользоваться электронными визами смогут иностранцы, как переезжающие, так и пешком переходящие границу в Ивангороде.

«Реализация постановления позволит усовершенствовать порядок въезда в Россию и выезда из России иностранных граждан», – убеждены в Министерстве транспорта РФ. Правда список стран, граждане которых смогут получить виртуальное разрешение без посещения консульских учреждений за рубежом, пока официально не представлен.

Напомним, что по прогнозам Смольного внедрение электронных виз позволит за два года увеличить поток посещающих Северной столицу иностранных туристов в полтора раза – до 6 млн человек в год.