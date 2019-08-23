Ветер сорвал крышку с багажника пикапа на КАД. BMW увернулся от летящего препятствия в грузовик, погиб пассажир

Смертельная авария произошла на КАД в Кронштадтском районе Петербурга вечером 23 августа. Перед БМВ образовалась летящая преграда, уходить от неё было некуда.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 19.20 на 5 км внешнего кольца КАД с пикапа Mitsubishi L200 сорвало крышку багажника. Следовавший сзади БМВ попытался увернуться от летящего предмета и угодил в грузовик Volvo из соседнего ряда.

В результате столкновения погиб на месте 91-летний пассажир БМВ, его 90-летняя соседка по креслу госпитализирована в тяжёлом состоянии. С травмами средней степени тяжести в больницу отправили 49-летнюю водителя. Также пострадала 9-летняя девочка, врачи оценили вред её здоровью как лёгкий.