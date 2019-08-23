Трамп назвал двух главных врагов США и обрушил рынок

Президент США Дональд Трамп после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в серии твитов назвал его и председателя КНР Си Цзиньпина главными врагами Штатов, а затем призвал американский бизнес не иметь дело с Китаем. Рынки отреагировали падением: индекс S&P 500 и Dow Jones опустились на 1,8 процента, а NASDAQ потерял 2,2 процента.

От Паэулла на конференции в Джексон-Хоуле ждали анонса дальнейшего понижения процентной ставки, но глава ФРС не упомянул об этом. Трамп, который настаивает на резком снижении, заявил, что ФРС не делает ничего.

Глава Белого дома вновь повторил основные положения своей антикитайской риторики. «Наша страна по глупости теряет триллионы долларов из-за Китая долгие годы. Они крадут нашу интеллектуальную собственность со скоростью миллиарды долларов в год и собираются продолжать. Я не позволю этому случиться!» — написал он.

По словам Трампа, все компании США должны немедленно искать альтернативу Китаю. Также он пообещал в течение дня ответить на введение Китаем тарифов против американского импорта объемом 75 миллиардов долларов, но не указал как. А после этого пообещал, что прикажет всем логистическим компаниям отказывать Китаю и любым другим странам в доставке фентанила (опиоидный анальгетик), который «убивает 100 тысяч американцев в год». Ранее Трамп уже критиковал Китай за поставки этих опиоидов, а 22 августа в отношении двух компаний и трех физических лиц из КНР введены санкции за участие обороте фентанила.

Торговое противостояние двух крупнейших экономик планеты стартовало в 2018 году. Обещание добиться справедливой торговли с Китаем было одним из главных еще во время предвыборной кампании Трампа. Накануне, 22 августа, перед выступлением Пауэлла президент США в Twitter вновь попытался надавить на Федеральную резервную систему ради снижения ставки.