Зеленский рассказал главе Всемирного банка о реформах на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился главой Всемирного банка Дэвидом Мелпасом и рассказал ему о запланированных реформах в стране. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Президент обговорив з делегацією Світового банку заплановані в Україні реформи та подальшу співпрацю.https://t.co/1UlpeRAfmh — Офіс Президента (@APUkraine) 23 августа 2019 г.

«Мы – другая команда. У нас совсем нет времени. Наши ключевые задачи – не просто бороться с коррупцией, а победить ее», — сказал Зеленский на встрече.

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Он отметил, что 5 сентября в стране начнет работу Антикоррупционный суд. Кроме того, глава государства подчеркнул важность земельной реформы, развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства.

В мае Всемирный банк подготовил доклад, в котором говорилось, что Украине при сохранении текущих темпов роста экономики понадобится еще 50 лет, чтобы достичь современной Польши по уровню доходов. Эксперты отметили, что уровень бедности на Украине продолжает снижаться из-за роста потребления на фоне увлечения зарплат и пенсий.

Директор ВБ по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен подчеркнула, что для ускорения экономического роста, Киеву необходимо добиться прогресса в реализации ключевых структурных реформ.