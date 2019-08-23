Путин назвал фестиваль "Спасская башня" востребованным международным проектом

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня 2019", телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Этот грандиозный, яркий и красочный музыкальный праздник является подлинным украшением культурной, общественной жизни нашей столицы, одним из самых впечатляющих и востребованных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества", – говорится в сообщении.

Участники фестиваля из России и других стран дарят зрителям "добрые, искренние эмоции, радость встречи с настоящим искусством", отметил президент.

"Уверен, что нынешний фестиваль пройдет с успехом, привлечет внимание большого количества людей – тех, кто ценит классическую и современную музыку, интересуется военной историей, традициями ратной службы и торжественными церемониалами", – добавил Путин.

Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 23 августа по 1 сентября на Красной площади в Москве. В нем примут участие 30 военных оркестров, ансамблей и рот почетного караула из Азербайджана, Белоруссии, Египта, Италии, Казахстана, Китая, КНДР, Норвегии, Республики Корея, России, Турции и Японии. "Спасская башня" впервые прошла осенью 2007 года.