Роспотребнадзор не стал искать клопов в диванах Мосгоризбиркома. Ведомство заверило, что работники не сталкивались с паразитами

Роспотребнадзор не стал проводить проверку в здании Мосгоризбиркома после того, как из него вынесли якобы заражённый клопами диван с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. Документ с ответом ведомства опубликовал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков 23 августа.

В ответе Роспотребнадзора сообщается, что специалисты не нашли достаточно оснований для проведения проверки. Однако ведомство запросило у руководства Мосгоризбиркома информацию о мерах профилактики от клопов.

«Хорошая новость в том, что случаев инфекционных и паразитарных заболеваний среди работников и посетителей Мосгоризбиркома не зафиксировано», — написал Чиков.

25 июля Московский избирком отклонил жалобу Соболь на отказ регистрировать ее кандидатом. Она заявила о том, что останется в здании голодать. Оппозиционерку вынесли на улицу вместе с диваном. В избирательной комисси объяснили это стремлением избавиться от поселившихся в мебели клопов. Затем Павел Чиков обратился в Роспотребнадзор с просьбой провести осмотр всех сотрудников Мосгоризбиркома