Борис Джонсон обратился к украинцам на мове с националистическим приветствием

Британский премьер-министр Борис Джонсон снялся в видоролике, который украинское посольство в Лондоне опубликовало ко дню независимости Украины.

На видео дипломаты зачитали текст песни Тараса Петриненко "Украина". В конце ролика Джонсон воскликнул "Слава Украине!", на что сотрудники украинского посольства хором ответили "Героям слава!" Таким образом приветствовали себя боевики запрещённой в РФ "Украинской повстанческой армии" в годы Второй мировой войны.

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Героизация запрещенной в РФ УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

В частности, общественность призывают не забывать о зверствах украинских националистов во время и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.