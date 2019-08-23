Владельцам мини-ветряков и солнечных панелей простят НДФЛ при продаже электричества

Минфин РФ внес в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ для продавцов электроэнергии – владельцев объектов микрогенерации. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Речь идет о гипотетической возможности продавать в общую сеть электричество владельцам небольших солнечных, ветряных и прочих станций. Как правило они используются для снабжения собственных домов, но законы РФ позволяют при определенных условиях подключать их к общей сети и продавать электроэнергию.

Согласно законопроекту, ограничение для освобождения от НДФЛ при таких заработках – не более 15 кВт установленной мощности устройства, используемого для генерации. Освобождение от налога будет действовать до до 1 января 2029 года, пояснял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Производство электроэнергии в частном секторе широко распространено в Европе. К примеру, в Германии, число частных солнечных установок в прошлом году превысило 1 млн штук, в Великобритании – 900 тысяч. Для продажи в общую сеть нередко создаются кооперативы, требования к которым менее жесткие, чем к частникам, а стоимоть генерации – значительно дешевле.

В России закон, позволяющий физическим лицам продавать излишки произведенной дома электроэнергии в общую сеть, принят в феврале 2019 года. Однако пока на практике это сделать невозможно – нужно дождаться принятия подзаконных актов, регулирующих такой вид заработка, и, в частности, определяющих тариф, по которому энергетические компании готовы покупать электричество.