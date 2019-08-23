Справились за час. Склад на Хрустальной потушен

Возгорание в складском помещении в Невском районе Петербурга ликвидировано. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС 23 августа.

С огнём на Хрустальной улице удалось справиться к 19.08. Пострадавших в результате пожара нет.

Это второе возгорание на складе в Невском районе Петербурга за сутки. Предыдущий пожар произошёл на Складской улице. Тушили его больше 24 часов. Двух человек с ожогами госпитализировали. Здание принадлежит ливанскому бизнесмену и его супруге. Очаг возгорания, вероятно, находился на территории свечного производства.