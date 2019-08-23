Много сажи и диоксида азота. В Роспотребнадзоре рассказали о загрязнении воздуха во время рекордного пожара на Складской

Рекордный пожар в Невском районе Петербурга не сказался на чистоте воздуха в ближайшей жилой застройке, заверили в Роспотребнадзоре. Но в момент горения пламя выбросило отравляющие вещества.

Как рассказали 23 августа в Управлении Роспотребнадзора по Северной столице, пробы воздуха во время пожара на Складской улице отбирали в период с 16:23 до 20:25, в это время наблюдалось интенсивное горение, площадь возгорания выросла в 8 раз.

«Установлено превышение гигиенических нормативов по показателям: сажи, взвешенных веществ и диоксида азота, характерных для процессов горения. Превышений содержания иных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не обнаружено», — прокомментировали в ведомстве.

Около полуночи и с утра на следующий день специалисты взяли пробы воздуха на территории ближайшей жилой застройки. В них превышение загрязняющих веществ не зафиксировали.

На ликвидацию пожара в четырёхэтажке на Складской улице ушло больше суток. Двух человек с ожогами госпитализировали. Здание принадлежит ливанскому бизнесмену и его супруге. Очаг возгорания, вероятно, находился на территории свечного производства.