«Виктор Черномырдин» дорожает. ОСК думает, где взять денег на достройку крупнейшего в мире неатомного ледокола

Крупнейший в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» в процессе постройки на верфях в Петербурге подорожал, и в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) думают, как компенсировать эти траты.

Как пишет «Коммерсантъ» 23 августа, у президента корпорации Алексея Рахманова есть три варианта. Первый — пересмотреть с ФГУП «Росморпорт» цену строящегося судна. Второй — оптимизировать оставшиеся затраты. Третий — реструктуризировать «Балтийский завод» в случае, если убытки окажутся значительными.

При этом подорожание ледокола, который строится с 2012 года, до 12 млрд рублей Рахманов опроверг, сославшись на ранее заявленные 7 – 7,5 млрд.

Строительство ледокола «Виктор Черномырдин» началось в 2012 году на Балтийском заводе в Петербурге, изначально судно планировали сдать в 2015 году, но сроки неоднократно переносили. На воду судно спустили в конце 2016 года. Ожидается, что «Росморпорт» получит ледокол в декабре 2019-го.

Длина судна составляет 147 м, ширина — 29 м, «Виктор Черномырдин» способен автономно проплыть 60 суток, непрерывно идти через лед толщиной до 2 м и вести ледокольные работы во льдах.