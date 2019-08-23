Не прошло и суток. В Петербурге снова горит склад, в том же районе

Огонь охватил складское помещение в Невском районе Петербурга 23 августа. Об этом рассказали в пресс-службе городского МЧС.

Сообщение о возгорании на Хрустальной, 18, поступило в 18.09. Пламя полыхало в одноэтажном сооружении размером 10 на 20 метров. Пожару присвоили первый ранг сложности.

Накануне на Складской улице тушили сложнейший за последние четыре года пожар. Чтобы полностью ликвидировать возгорание, потребовалось более 24 часов. Пострадали два человека. Граждане Узбекистана и Таджикистана работали на складе и получили ожоги рук, ног, головы, одному из них обожгло дыхательные пути. Оба в реанимации.

Наиболее вероятным очагом называют свечное производство. Кроме него, в здании порядка сорока различных арендаторов. Сама четырёхэтажка, как писала «Фонтанка», принадлежит ливанскому бизнесмену и его супруге.