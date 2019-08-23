ГУП «Петербургский метрополитен» определил, кто за 311 млн рублей отремонтирует 24 вагона. Выбирали из «родственных» компаний

«Петербургский метрополитен» подвел итоги аукциона, в ходе которого был выбран подрядчик для ремонта вагонов. Контракт стоимостью 311 млн рублей достанется ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод». Информация об этом 23 августа была размещена на сайте госзакупок.

Как следует из протокола рассмотрения заявок, конкуренцию петербургскому заводу попыталось составить АО «Метровагонмаш», зарегистрированное в Мытищах. Однако подмосковная компания за свои услуги попросила на 1,5 млн рублей больше, чем Октябрьский электровагоноремонтный завод, зарегистрированный в Петербурге. Теперь по условиям техзадания подрядчик должен привести в порядок 24 вагона трех различных моделей до 31 июля 2020 года.

Согласно данным СПАРК, АО «Метровагонмаш» и Октябрьский электровагоноремонтный завод не чужие друг для друга компании. Обе входят в «Трансмашхолдинг», который владеет 51% акций подмосковной компании и 94% петербургского предприятия.

Напомним, что в последнее время закупки «Петербургского метрополитена» нередко фигурируют в прессе из-за попадания в прицел внимания Управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу. Антимонопольщики отменяют подземке тендер за тендером. Общая сумма аннулированных процедур приближается уже к 2 млрд рублей.