Второй заплыв. «Морской фасад» заново объявил конкурс на реконструкцию пунктов пропуска почти на полмиллиарда рублей

АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» повторно объявило конкурс на реконструкцию пункта пропуска. Как следует из данных портала госзакупок, на эти цели предприятие снова готово потратить 453,5 млн рублей.

В ходе работ в порту создадут отдельный досмотровый комплекс и приобретут оборудование, что позволит «Морскому фасаду» получить статус грузо-пассажирского пункта пропуска и работать круглогодично, а значит, принимать паром «Принцесса Анастасия». Работы планировалось завершить к концу 2020 года.

Аналогичный конкурс АО объявляло в начале июля. Но на торги заявился единственный участник — ООО «Региональный информационный центр» (РИЦ). Дочка «Ростелекома» не стала снижать начальную цену и взялась выполнить работы за 453,5 млн рублей. «Морской фасад» решил не заключать с компанией договор. Конкурс был признан несостоявшимся.