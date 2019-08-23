Российские врачи с трудностями попали в Турции в палату к 12-летней Алисе. Они решили скорректировать лечение

Медики из Петербурга, прибывшие спасать 12-летнюю захлебнувшуюся девочку, столкнулись с трудностями при осмотре пациентки. Они попали к ней только во второй половине дня.

«Все это время турецкие коллеги ссылались на организационные трудности при предоставлении доступа детским реаниматологам из Санкт-Петербурга к пострадавшей. В результате внесенной коррекции терапии, согласованной российскими и турецкими медиками, удалось зафиксировать уменьшение частоты пульса и некоторое снижение сердечной недостаточности», – рассказали «Фонтанке» 23 августа в Смольном.

По рекомендации российских специалистов, которые не видят противопоказаний к выполнению КТ, турецкие коллеги выразили готовность выполнить это исследование либо ночью 23 августа, либо 24 августа утром. На 10.00 24 августа запланирован повторный контакт российских и турецких специалистов.

Ранее стало известно о задержании руководства отеля, в бассейне которого захлебнулась девочка.