Корову не крал, но ответит. ГИБДД Красноярска нашла водителя, потерявшего живой груз на кочке

Госавтоинспекция Красноярского края заинтересовалась видеозаписью с падением коровы из грузовика, которая появилась в соцсетях 20 августа. Полицейские начали проверку и вскоре нашли водителя.

Инцидент произошел на Северном шоссе в Красноярске. У грузовика, слегка подпрыгнувшего на кочке, на ходу раскрылись двери кузова, и из него на проезжую часть вывалилась корова. Местная жительница в группе «ЧП Красноярск» заявила, что животное украли у ее родителей в одной из деревень Емельяновского района. Однако дорожная полиция ее слова не подтвердила.

Как сообщили в официальной группе УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю "ВКонтакте", водителя и владельца грузовика установили, и 47-летний мужчина предоставил инспекторам документы на животное. Он пояснил, что вместе со знакомым купил эту корову в Емельяновском районе, но перед перевозкой ненадежно зафиксировал двери кузова.

Полицейские составили в отношении водителя материал за нарушение правил перевозки грузов. Статья предусматривает штраф в 500 рублей. Также с мужчиной провели беседу, объяснив, что выпавшее из кузова животное могло создать аварийно-опасную ситуацию на дороге.